Zelensky a Macron: «La Russia non deve ingannare più nessuno»Il presidente ucraino ha sentito telefonicamente il collega francese
«È davvero importante che i russi non riescano più a ingannare nessuno». Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendo di un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron, con il quale ha «scambiato scambiato opinioni sulla situazione diplomatica».
«L'Ucraina, la Francia e tutti i nostri partner sono pronti a lavorare nel modo più produttivo possibile per il bene di una vera pace. Abbiamo tutti bisogno di una vera fine della guerra e di solide basi di sicurezza per l'Ucraina e le altre nazioni europee».
