La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha incontrato a Portovesme i lavoratori di Eurallumina in presidio da giorni. Un confronto definito “doveroso” dalla stessa ministra, che ha voluto portare la vicinanza del Governo e ribadire l’impegno istituzionale nel percorso di rilancio dell’azienda.

«La protesta che stanno portando avanti non è nel loro esclusivo interesse – ha affermato Calderone – ma nell’interesse dell’azienda, del complesso aziendale, di tutti i lavoratori e le lavoratrici di Eurallumina e dell’intero territorio. Come ministra del Lavoro e come sarda credo di aver fatto solo il mio dovere venendo qui, per rappresentare non solo la mia personale vicinanza ma quella dell’intero Governo».

© Riproduzione riservata