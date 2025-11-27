Carbonia. Il Comune questa mattina è intervenuto per drenare il gigantesco lago che si è creato sei giorni fa in via Sicilia in seguito alle violenti piogge che si sono susseguite la settimana scorsa: la pozzanghera di diverse decine di metri quadri non ha accennato minimamente in questi giorni a defluire per via di un guasto di un pozzetto di deflusso che è stato provvisoriamente riparato soltanto questa mattina.

Ciò in attesa di un ben più massiccio intervento di potenziamento dei sistemi di canalizzazione delle acque piovane che il Comune probabilmente realizzerà il prossimo anno grazie a un intervento di 500 mila euro da parte della Regione per arginare i dissesti idrogeologici del rione. Ma in tutti questi giorni il disagio in via Sicilia è arrivato a un punto tale che il Comune con un'ordinanza più volte ha dovuto sbarrare al traffico la circolazione fra Sicilia e via Fiume e richiedere il costante intervento delle squadre della protezione civile e della Polizia municipale. Il transito dei veicoli spostava infatti una continua onda che faceva riversare l'acqua nelle abitazioni vicine creando danni e disagi. Poche ore fa l'intervento che potrebbe essere risolutivo benché purtroppo la controprova si avrà alla prossima intensa pioggia.

© Riproduzione riservata