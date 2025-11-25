Eurallumina, prosegue il presidio: «Il Mef sieda al tavolo del 10 dicembre, serve una soluzione subito»Dopo otto notti sul silo a 40 metri di altezza, gli operai non interrompono la protesta e rilanciano
«Il Governo prenda di petto il caso Eurallumina, la riunione del 10 deve essere risolutiva».
Al nono giorno di presidio, dopo otto notti sul silo a 40 metri di altezza, gli operai non interrompono la protesta e rilanciano. «Il Mef si sieda al tavolo del 10 dicembre - dicono i lavoratori - serve una soluzione subito, è prevista dalla legge».
Intanto il territorio si stringe agli operai: i Comuni proporranno un ordine del giorno a sostegno degli operai Eurallumina.
Ieri a Portovesme in visita per esprimere vicinanza agli operai anche don Antonio Mura, parroco di Portoscuso e responsabile della Pastorale del Lavoro della Diocesi di Iglesias.