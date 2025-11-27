La comunità di Carloforte si è riunita nella Chiesa di San Carlo Borromeo per celebrare la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, in quella che rappresenta la seconda solenne ricorrenza ospitata sull’Isola di San Pietro.

La funzione religiosa, officiata da Don Andrea Zucca, ha richiamato una vasta partecipazione di cittadini, autorità civili e militari, riempiendo la chiesa fino all’ultimo posto e creando un clima di profonda condivisione e raccoglimento.

Alla cerimonia erano presenti il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Generale di Brigata Luigi Grasso, l’Assessore allo Sport del Comune di Carloforte, Salvatore Puggioni, e numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, oltre alle associazioni combattentistiche e di volontariato, ai familiari dei caduti e alle vittime del dovere. Una partecipazione ampia e sentita, che testimonia ancora una volta il forte legame tra l’Arma e la comunità carlofortina.

«Oggi ci ritroviamo per celebrare la Virgo Fidelis, la patrona dell’Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che ogni anno ci invita a riflettere sul significato profondo della fedeltà, del servizio e del sacrificio», ha detto Puggioni nell’occasione. Aggiungendo: «Fedeltà, una parola che racchiude impegno, la presenza quotidiana, la Vostra capacità di esserci sempre, anche quando nessuno vede. È la stessa fedeltà che la Virgo Fidelis rappresenta e che i Carabinieri incarnano nel loro operare, giorno dopo giorno, in ogni angolo del nostro territorio».

«Oggi – ha aggiunto l’assessore – rendiamo omaggio alle donne e agli uomini dell’Arma che garantiscono la sicurezza delle nostre comunità. Lo fanno con professionalità, senso del dovere e una straordinaria umanità. La loro presenza è spesso un punto di riferimento nei momenti di difficoltà, un sostegno discreto ma indispensabile per tutti i cittadini».

(Unioneonline)

