In occasione del Black Weekend, L’Unione Sarda lancia una promozione imperdibile: dal 28 novembre al 1° dicembre compreso, il canone annuale dell’abbonamento digitale è disponibile con uno sconto del 30%, al prezzo speciale di 139,99 euro invece di 199,99 euro. Una straordinaria opportunità per accedere ogni giorno, ovunque tu sia, all’informazione più autorevole della Sardegna.

Come attivare l’offerta

Per usufruire dello sconto basta cliccare nel sito de L’Unione Sarda, scegliere l’abbonamento digitale annuale e completare l’acquisto tra il 28 novembre e il 1° dicembre. O semplicemente cliccando qui https://edicola.unionesarda.it/?promoCode=US7BLACK2025. L’offerta è valida solo per chi non ha un abbonamento attivo.

Cosa include l’abbonamento digitale a L’Unione Sarda

L’abbonamento online permette di accedere a una serie di servizi esclusivi pensati per chi vuole restare aggiornato sulla Sardegna e sul mondo:

1. Il quotidiano in versione digitale

Con l’abbonamento si potrà scaricare ogni giorno il giornale in formato digitale, sfogliarlo da smartphone, tablet o computer e accedere alle edizioni dei 30 giorni precedenti.

2. Sconto del 30% sui prodotti editoriali de “La Biblioteca dell’Identità”

Gli abbonati ottengono anche un vantaggio esclusivo sulla collana editoriale “La Biblioteca dell’Identità”, che comprende libri, volumi storici e opere di pregio dedicate alla cultura, alla memoria e alle tradizioni della Sardegna.

Un’occasione unica per arricchire la propria libreria con testi di qualità a un prezzo ridotto.

3. Accesso a “Risparmio Sardegna”, la community dedicata ai vantaggi

Con l’abbonamento è possibile registrarsi gratuitamente a Risparmio Sardegna, la community riservata ed esclusiva che offre convenzioni con decine di aziende partner in tutta l’isola.

Inserendo le stesse credenziali dell’abbonamento, gli iscritti possono beneficiare di prezzi scontati su beni e servizi, dai prodotti alle esperienze, dal benessere al tempo libero.

Una piattaforma pensata per creare valore concreto e continuativo per gli abbonati, mettendo in rete attività locali e utenti che desiderano risparmiare.

Sei già abbonato? Registrati su https://www.risparmiosardegna.it/ utilizzando le credenziali d’accesso dell’abbonamento a L’Unione Sarda per accedere agli sconti e ai vantaggi esclusivi.

E se hai un’azienda e vuoi diventare nostro partner scopri i vantaggi dedicati alle imprese del territorio: https://www.risparmiosardegna.it/diventare-partner

Perché approfittare dunque del Black Weekend de L’Unione Sarda?

Questa offerta è ideale per chi vuole:

restare informato col quotidiano più longevo e diffuso dell’Isola;

leggere il quotidiano in formato digitale, ovunque e in qualsiasi momento;

accedere a vantaggi e sconti esclusivi durante tutto l’anno;

entrare nell’esclusiva community sarda di risparmio e convenzioni.

© Riproduzione riservata