Eurallumina, appello alla ministra Calderone: «Venga al presidio a Portovesme»L’esponente del governo Meloni sarà a Cagliari venerdì in occasione del centesimo anniversario di Confindustria sarda
«Ministra Calderone, la aspettiamo al presidio: discuta con i lavoratori e prenda posizione a nome del Governo».
Al decimo giorno e nona notte di presidio sul silo dell'Eurallumina, a quaranta metri d'altezza, i lavoratori lanciano un appello alla ministra del Lavoro Marina Calderone che sarà a Cagliari venerdì in occasione del centesimo anniversario di Confindustria sarda.
«Venga qui al presidio, lei è un’esponente autorevole del Governo Meloni e potrà prendere posizione», dicono i lavoratori.
Intanto oggi si parlerà del caso Eurallumina nella riunione presieduta dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini con i capigruppo del Consiglio regionale, parteciperanno anche le organizzazioni sindacali e una delegazione di lavoratori Eurallumina.
Domani pomeriggio la Commissione Industria del Consiglio regionale si riunirà a Portovesme, al presidio Eurallumina. Inoltre i Comuni del territorio progressivamente approveranno un ordine del giorno a sostegno della vertenza. «La nostra lotta continua», dicono i lavoratori al decimo giorno in cima al silo.