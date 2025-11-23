La tragedia avvenuta nelle scorse ore sulla Statale 130 ha scosso profondamente la comunità di Gonnesa.

A poche ore dal drammatico incidente costato la vita a Marco Contini, 22 anni, operaio, ed Emanuele Cisci, 51 anni, operaio, il sindaco Pietro Cocco, attraverso la pagina istituzionale del Comune, ha espresso un messaggio di cordoglio rivolto alle famiglie colpite e all’intero territorio.

«Profondo cordoglio per il tragico incidente stradale, avvenuto nelle scorse ore, nel quale hanno perso la vita due nostri cittadini di Gonnesa e Nuraxi Figus. Nei nostri paesi ci conosciamo tutti, e notizie come questa colpiscono profondamente l’intera comunità. Siamo tutti vicini alle famiglie in questo momento di grande dolore».

Anche la pagina social Go Gonnesa ha voluto ricordare le due vittime con un lungo post su Facebook: «Due vite spezzate troppo presto, un profondo dolore che attraversa tutta la nostra comunità. Lavoratori seri e onesti, la cui scomparsa lascia un vuoto profondo nelle famiglie, tra gli amici, nei luoghi di lavoro e in tutti coloro che li hanno conosciuti e stimati».

E continua: «Come associazione degli artigiani e commercianti di Gonnesa ci stringiamo in un unico abbraccio alle famiglie Contini e Cisci, condividendo il loro immenso dolore e il lutto che oggi colpisce l’intero territorio».

Un pensiero particolare è stato rivolto poi al papà di Marco, Gianni: «Collega, artigiano e imprenditore edile di Gonnesa: a lui e ai suoi cari, così come alla famiglia Cisci, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e il nostro cordoglio più profondo».

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata