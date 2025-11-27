portovesme
Eurallumina, undicesimo giorno sul silo per gli operai: «Speriamo che Calderone ci porti notizie liete»Non si ferma la protesta a 40 metri d’altezza. Oggi la visita della Commissione Industria del consiglio regionale, domani quella della ministra del Lavoro
Undicesimo giorno di protesta sul silo a 40 metri d’altezza per gli operai dell’Eurallumina di Portovesme, in attesa di risposte sul futuro dello stabilimento e del loro posto di lavoro.
Oggi a Portovesme è in programma la visita della Commissione Industria del consiglio regionale, mentre domani è attesa la ministra del Lavoro Marina Calderone, che ha raccolto l’appello dei lavoratori.
«L’aspettiamo e auspichiamo che come membro autorevole del Governo Meloni possa portare notizie liete», dicono gli operai.
