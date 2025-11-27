Undicesimo giorno di protesta sul silo a 40 metri d’altezza per gli operai dell’Eurallumina di Portovesme, in attesa di risposte sul futuro dello stabilimento e del loro posto di lavoro.

Oggi a Portovesme è in programma la visita della Commissione Industria del consiglio regionale, mentre domani è attesa la ministra del Lavoro Marina Calderone, che ha raccolto l’appello dei lavoratori.

«L’aspettiamo e auspichiamo che come membro autorevole del Governo Meloni possa portare notizie liete», dicono gli operai.

