Il sindaco Pietro Morittu ha emesso per domani, mercoledì 26 novembre, un’ordinanza di chiusura dei plessi scolastici a seguito di una interruzione programma dell'erogazione idrica, dovuta a importanti lavori che il gestore del servizio Abbanoa dovrà eseguire in città. L'interruzione del servizio interesserà gran parte della città di Carbonia. Nell’ordinanza si legge che nonostante ci sia la possibilità che il servizio venga ripristinato prima delle ore 16, orario indicato come fine dei lavori, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, come la salute della collettività scolastica.

Motivo per cui ha ordinato la chiusura dell'istituto comprensivo Deledda Pascoli nei plessi di via Roma, via Dalmazia, Lombaria e via Balilla. Del comprensivo Satta di via della Vittoria. Oltre che gli istituti superiori Gramsci Amaldi , Angioy e Beccaria E. Loi .

