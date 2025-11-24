A Gonnesa e Nuraxi Figus la comunità si è stretta intorno alle famiglie di Marco Contini e Emanuele Cisci, vittime del tragico incidente stradale lungo la statale 130.

Il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco ha firmato l’ordinanza: domani, durante i funerali e fino alla conclusione, sarà lutto cittadino in paese e nella frazione.

«Le intere comunità di Gonnesa e Nuraxi Figus, profondamente turbate da questo drammatico evento, si stringono ai famigliari e partecipano a questo grande dolore – si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Cocco – facendosi portavoce del comune e diffuso sentimento della cittadinanza tutta, proclama il lutto cittadino in segno di rispetto profondo e di partecipazione a quanto le famiglie dei cari defunti stanno vivendo in questi giorni».

© Riproduzione riservata