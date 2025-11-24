Intervento di Abbanoa, mezza Carbonia sarà senza acqua il 26 di novembreSi dovrà procedere alla sospensione dell’erogazione in tutte le strade alimentate dal serbatoio di Nurdagu
Il 26 novembre i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di manutenzione di uno dei principali nodi idrici tra le vie Barbagia e Anglona che comporteranno l'interruzione idrica dalle 8 alle 16. Si dovrà procedere alla sospensione dell’erogazione in tutte le strade alimentate dal serbatoio di Nurdagu. Sono davvero tante e abbracciano in sostanza oltre metà della città. Previsti disagi.
Le vie interessate sono Ala Italiana, Abruzzi, Anglona, Arsia, Bacu Abis, Balilla, Barbagia, Belfiore, Brigata Sassari, Brindisi, Cagliari, Campidano, Cannas, Caput Acquas, Caresias, Catania, Col di Lana, Costa Medau Becciu, Costituente, Croazia, Curiel, Dalmazia, D'Annunzio, dei Glicini, dei Narcisi, dei Partigiani, della Stazione, della Vittoria, delle Begonie, delle Camelie, delle Cernitrici, delle Gardenie, delle Poste, dello Sport, dell'Ospedale, Don Luigi Orione, Ferrara, Fiume, Forlì, Gallura, Gerrei, Giudicato di Cagliari, Gobetti, Gorizia, Gramsci, Grecale, Isonzo, L'Aquila, La Spezia, Lazio, Libeccio, Liguria, Logudoro, Lombardia, Lucania, Maestrale, Manno, Mantova, Marche, Marconi, Messina, Milano, Montanara, Monte Fossone, Monte Rosmarino, Monte Santu Miai, Monte Tasua, Montenegro, Napoli, Nuoro, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Ostro, Padova, Piave, Piazza Ciusa, Piazza Marmilla, Piazza Roma, Pola, Ponziano, Puglie, Risorgimento, Roma, Romagna, San Francesco, San Gennaro, San Giorgio, San Ponziano, Santa Chiara, Sardegna , Sarrabus, Satta, Sicilia, Sirri, Slovenia, Spalato, Tanas, Taranto, Tirso, Torino, Toscana, Tramontana, Trexenta, Trieste, Tripoli, Turati, Umbria, Veneto, Vicenza, XVIII Dicembre e Zara.
Al termine dell’intervento, le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riempimento della condotta.