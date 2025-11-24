Sarà chiuso anche domani l’ufficio postale di Carbonia Centro di Piazza Rinascita. Il tutto dovuto ad una grossa perdita idrica verificatasi nella notte scorsa nell’appartamento soprastante l’ufficio. Le cui conseguenze hanno provocato esiti tali da essere inconciliabili con i minimi criteri di agibilità dei locali. Non pochi i disagi per i cittadini che si sono trovati l’ufficio chiuso e il bancomat spento. Il personale di Poste Italiane ha immediatamente avvisato il proprietario dell’immobile il quale ha provveduto immediatamente a chiudere l’impianto idrico.

Parallelamente è stato effettuato un sopralluogo tecnico per individuare con esattezza i danni all’impianto al fine di adottare tutte le azioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei locali nel più breve tempo possibile. Da una prima stima dei danni, fa sapere Poste Italiane e salvo imprevisti, è possibile prevedere la riapertura dell’ufficio nella giornata di mercoledì 26. Cittadini che possono fare riferimento.All’ufficio postale di Carbonia 1, in via Dalmazia, che osserva orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, dotato di ATM Postamat, operativo sette giorni su sette, per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.A disposizione dei cittadini anche le sedi Serbariu, in via Santa Caterina, Cortoghiana, Via Grandiacquet e Bacu Abis, in Via Officina Elettrica che osservano orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

