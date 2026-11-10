Giornata delle cure palliative a Ploaghe, un incontro dal titolo “Sotto lo stesso mantello- sulle note di San Martino ", in programma venerdì 13 novembre alle 18, presso il centro sociale di via Pietro Salis. Un’occasione per condividere esperienze ed emozioni e dare voce al valore della cura, dell’ascolto e della vicinanza. Sarà un momento di incontro e condivisione, arricchito da testimonianze, musica e storie di vita, per ricordarci quanto siano importanti la presenza, il sostegno e l’umanità nel percorso di cura.

Durante la serata sarà possibile acquistare decorazioni natalizie presso lo stand dell’Associazione Orizzonti. L’intero ricavato sarà devoluto all’acquisto di presidi destinati alle Cure Palliative Territoriali e all’Hospice di Ploaghe, per contribuire concretamente al sostegno delle persone assistite e di chi si prende cura di loro.

Interverranno alla tavola rotonda la dottoressa Vanna Chessa, Nina Sotgia, Salvatore Salis e fra Massimo Chieruzzi. L'incontro sarà moderato da Antonella Arru e Maria Giovanna Delrio.

Il momento musicale è affidato a Caterinangela Fadda. Durante la tavolo rotonda il racconto di esperienze vissute.

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