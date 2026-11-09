Alghero perde una delle figure più rappresentative della sua cultura. È morto Antoni Canu, poeta e scrittore, tra le voci più autorevoli della poesia contemporanea algherese e catalana. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità cittadina e nel panorama letterario catalano, al quale ha contribuito con un’opera capace di portare la lingua di Alghero oltre i confini della Sardegna. Nato in una famiglia di lingua sarda e arrivato ad Alghero in giovane età, Canu aveva scelto l’algherese come lingua della propria espressione poetica e della sua ricerca personale e umana. Una scelta diventata il tratto distintivo della sua produzione letteraria. Autore di sei libri, è considerato uno dei massimi esponenti della poesia della minoranza catalana in Sardegna e uno degli autori più apprezzati della letteratura catalana contemporanea. Numerosi i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua lunga attività culturale, tra cui diverse vittorie al Premio Rafael Sari e al Premio Città di Ozieri. Particolarmente prestigiosa l’assegnazione della Creu de Sant Jordi, una delle più alte onorificenze conferite dalla Generalitat de Catalunya, per il suo straordinario contributo alla tutela e alla valorizzazione della lingua e della cultura catalana di Alghero. A ricordarlo è il sindaco Raimondo Cacciotto, che esprime il cordoglio dell’amministrazione comunale e della città. «Con Antoni Canu se ne va un testimone prezioso che ha saputo amare e proteggere la lingua di Alghero come un tesoro da tramandare, lasciando nei suoi versi un’impronta indelebile nella nostra cultura. Sono certo di interpretare il sentimento dell’intera cittadinanza nell’esprimere il sincero cordoglio per la perdita di un uomo che ha rappresentato un pilastro dell’identità locale».

Il primo cittadino sottolinea anche il legame profondo che il poeta aveva costruito con la città. «Pur non essendo nato ad Alghero, Antoni Canu ne ha saputo assimilare l’idioma in modo straordinario, facendone uno strumento d’arte e portando il nome di Alghero in ogni ambito. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità, ma consegna alla storia una straordinaria eredità poetica e umana di cui facciamo tesoro».

Commosso anche il ricordo dell’Obra Cultural de l’Alguer, associazione di cui Canu era socio e che lo definisce un autentico ambasciatore dell’identità algherese in Catalogna, nelle Isole Baleari e nel resto d’Italia. Al centro della sua poesia la terra, le radici, la memoria e l’esperienza umana. Versi essenziali e profondi, capaci di trasformare la quotidianità in una riflessione sui grandi temi civili e spirituali. Fino agli ultimi anni Canu ha continuato a partecipare attivamente alla vita culturale della comunità, testimoniando un amore mai venuto meno per la lingua e per la poesia. «Oggi la città di Alghero perde uno dei suoi figli più illustri e la letteratura algherese una delle sue voci più autentiche, ma siamo certi che il suo patrimonio sia destinato a perdurare per le generazioni future», scrivono il Consiglio direttivo e i soci dell’Obra Cultural, stringendosi attorno alla famiglia. Il loro saluto si chiude con due parole semplici, «Gràcies, Antoni».

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