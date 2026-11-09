Sopralluogo della Commissione Attività produttive nell’area mercatale, in viale delle Vigne a Porto Torres.

Dopo una prima seduta della commissione per discutere del nuovo assetto, i commissari hanno deciso di recarsi sul luogo per verificare la fattibilità della proposta avanzata dall’assessore alle Attività produttive, Claudio Piras.

L’incontro è programmato per giovedì 12 novembre alle 8, in viale delle Vigne e piazza Donatori del Sangue.

Dopo aver effettuato il sopralluogo la Commissione farà rientro in aula consiliare per proseguire nell'esame e discussione della proposta consiliare con oggetto la modifica dell'assetto e generale riorganizzazione del Mercato settimanale del giovedì e contestuale approvazione del piano per la prevenzione e la gestione della sicurezza e dell'emergenza.

In particolare il nuovo assetto prevede 74 piazzole da 40 metri quadri ciascuna, da sistemare in viale delle Vigne e piazza Donatori del Sangue, - spiega l’assessore Piras - in entrambe le direzioni di marcia, comprese tra le intersezioni formate da via Bernini e via Bramante, oltre al posteggio ubicato in piazza don Milani.

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