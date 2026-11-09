Quattro mesi di attesa, verifiche e rinvii. Adesso arriva finalmente il via libera al nuovo stadio di Cagliari. Si è concluso senza rilievi il procedimento di verifica del progetto, l’ultimo passaggio tecnico che teneva bloccata la pubblicazione del bando di gara. Il report è atteso nella serata di oggi, al più tardi domani. Per il Comune è il momento della svolta: gli uffici possono procedere con la pubblicazione, attesa nei prossimi giorni, probabilmente già mercoledì 11 novembre.

Si sblocca così una vicenda che negli ultimi mesi aveva alimentato polemiche e preoccupazioni, soprattutto per il rischio che l’allungamento dei tempi potesse compromettere il percorso verso la realizzazione del nuovo impianto e le ambizioni della città in vista degli Europei di calcio del 2032.

Il bando, come aveva spiegato nelle scorse settimane l’amministrazione comunale, era già pronto da oltre un mese. A rallentare l’iter era stato proprio il procedimento di verifica del progetto, affidato a soggetti esterni e necessario per accertare la conformità degli elaborati tecnici prima dell’avvio della gara.

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