Il piazzale della Capitaneria di porto di Porto Torres sarà intitolato al tenente generale di porto e già ispettore generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Francesco Serra Maninchedda, medaglia d'argento al valor di Marina, nato a Porto Torres il 5 marzo 1892 e morto a Roma il 14 aprile del 1959.

La cerimonia è in programma martedì 17, alle 11.30, presso lo stesso piazzale delle Capitaneria, in via Mare. Era entrato nell'amministrazione delle Capitanerie di porto nel 1911, ricoprendo il grado di applicato di porto di seconda classe.

Successivamente è stato trasferito a Genova, dove si è messo in luce per aver salvato la vita di un barcaiolo in pericolo. Gli anni della Prima Guerra mondiale li trascorse in Libia, prestò servizio come militare con il grado di tenente per la reggenza della Capitaneria di Bengasi.

Proprio qui, durante una tempesta, riesce a trarre in salve ventidue naufraghi del piroscafo "Alba M.", meritando una medaglia d'argento al valoro di Marina. Nel 1921, prommosso Capitano, rientra nella Penisola, alternando periodi a Genova ad anni di comando nell'Africa Orientale. Negli anni è stato insignito di diverse decorazioni ed onorificenze.

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