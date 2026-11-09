Danni alla porta dei servizi igienici, rifiuti e sporcizia ovunque nel parco giochi di San Gavino, a Porto Torres, dove sono in corso i lavori sull’impianto di illuminazione pubblica dell’area verde. Ennesimo atto vandalico nello spazio giochi, dove sono stati presi di mira i bagni, con porte divelte e danni all’interno della struttura. Atti di inciviltà commessi da ignoti, segnalati alla polizia locale e all’amministrazione comunale. La porta di accesso ai servizi igienici, con i sanitari installati di recente, è stata colpita con alcune pietre e, di seguito, divelta e scaraventata a terra.

I balordi si sarebbero introdotti all’interno, lasciando tracce evidenti dell’atto vandalico. L’intera area era stata interessata da lavori di riqualificazione e, dal mese di settembre, anche da interventi sull’impianto luce dell’intero parco, opere che avevano richiesto la necessità di interrompere temporaneamente l'illuminazione fino al completamento dei lavori. Pertanto l’intera area si presenta al buio, una condizione che ha favorito favorito lo scempio ad opera dei vandali.

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