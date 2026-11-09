Nulla è cambiato all’Aou di Sassari a distanza di un mese dalle giornate di sciopero dell’8 e 9 ottobre scorsi.

Lo sostiene la Cisl Fp che ricorda le tante interlocuzioni, anche a livello regionale, avvenute nel frattempo. «Siamo di fronte a un fallimento che non può più essere nascosto dietro giustificazioni procedurali – afferma Antonio Monni, segretario generale della Cisl Fp Sassari - Dopo mesi di mobilitazione, la direzione aziendale e la politica regionale non sono state capaci di produrre risultati concreti. Abbiamo ascoltato rassicurazioni e impegni, ma per i lavoratori tutto questo si è tradotto nell'ennesimo nulla di fatto».

Intanto l’Aou ha dato il via libera a un progetto mirato all'ascolto e al benessere organizzativo dei dipendenti, ammettendo di fatto il disagio. «Ben vengano le iniziative di sostegno psicologico – aggiunge Gianmario Sardu, segretario territoriale della Cisl Fp Sassari - ma appare quantomeno debole e insufficiente pensare di affrontare una situazione di tale gravità attraverso uno sportello d'ascolto, mentre continuano a mancare personale, condizioni di lavoro adeguate e risposte sui diritti contrattuali. Bisogna cambiare quell'organizzazione. E il benessere non può prescindere dal rispetto dei diritti contrattuali».

Il sindacato ricorda i problemi sul tappeto, a partire dal blocco contrattuale che, in termini di riconoscimento economico, costa al personale, secondo le stime Cisl, «un valore economico che potrebbe superare i 7.000 euro lordi nell'arco di due anni».

Il personale del pronto soccorso aspetta poi ancora indennità conteggiate «dagli 8 ai 10mila euro». Per l’organizzazione di categoria le istituzioni non hanno dato ancora risposte e l’ospedale continua a stare in piedi grazie al sacrificio del personale.

Si chiedono allora misure immediate oltre alla convocazione di una Conferenza Straordinaria sulla vertenza dell'Aou di Sassari, «veri e propri Stati Generali della Sanità Sassarese, con il coinvolgimento delle istituzioni regionali e territoriali, delle direzioni aziendali e delle rappresentanze sindacali, per definire interventi, responsabilità e soluzioni in tempi certi».

«Dopo tre giornate di sciopero – concludono Monni e Sardu - e anni di denunce, siamo ancora al punto di partenza. È una sconfitta per la direzione aziendale e per la politica regionale, ma soprattutto un'offesa alla dignità delle lavoratrici e dei lavoratori che ogni giorno garantiscono il funzionamento di uno dei principali presidi sanitari della Sardegna».

© Riproduzione riservata