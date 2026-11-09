la scoperta
09 novembre 2026 alle 13:34
Sassari, furto di gasolio da un tir: indagini in corsoCaccia al ladro che ha sottratto centinaia di litri di carburanti
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Centinaia di litri di gasolio rubati da un tir ieri mattina, domenica 8 novembre, in via della Mercede a Sassari. Uno o più ignoti hanno portato via il carburante, parte del quale è finito sull’asfalto lasciando una lunga striscia. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato.
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