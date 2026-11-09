Centinaia di litri di gasolio rubati da un tir ieri mattina, domenica 8 novembre, in via della Mercede a Sassari. Uno o più ignoti hanno portato via il carburante, parte del quale è finito sull’asfalto lasciando una lunga striscia. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato.

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