9 nidi comunali a Sassari, 420 bambini, e un appalto da poco assegnato per il Sistema Integrato Educativo 0-6 e dei servizi per la prima infanzia 0-3. Tema della V Commissione di oggi a Palazzo Ducale, presieduta da Vannina Masia, dove l’assessora alle politiche educative, giovanili e sportive, Nicoletta Puggioni, ha riferito sulle attività in corso. In questo coadiuvata dalla dirigente Paola Boiano, titolare per la Programmazione e gestione attività educative per l’infanzia, e dalla funzionaria Liliana Pala, una delle quattro coordinatrici del Gruppo Pedagogico del Comune. “Il servizio è un fiore all’occhiello per Sassari”, dichiara Puggioni che ha raccontato la grande frequentazione in città dei nidi e i “rapporti di forza” con gli educatori. “Uno su 5 dai 3 ai 12 mesi, 1/8 dai 12 ai 24 mesi, 1 su 10 dai 24 ai 36”, spiega. Il sistema, come emerso in quanto descritto da dirigente e pedagogista, ha accolto le linee guida ministeriali, risalenti a quasi 10 anni fa, e poi man mano integrate, cercando continuità nel servizio dai 0-3 ai 6. Attivando i Coordinamenti Pedagogici territoriali che, tra i diversi compiti, hanno quello di programmare la formazione. E il coordinamento per garantire questa “cerniera anagrafica” aveva preso il via nel 2018, vivendo una battuta d’arresto con il Covid per poi ripartire nel 2022 coinvolgendo decine di operatori del territorio e interfacciandosi con realtà che, in ambito educativo, hanno fatto la storia a livello nazionale. Poi, bruciando le tappe, nel 2023 le 35 firme per il Protocollo d’intesa per il funzionamento integrato e per la costituzione dei Cpt, tra Comune, dirigenti scolastici, soggetti privati, sottoscrittori oggi divenuti 38 con l’inclusione di Sorso nel progetto che, nel 2025, ha visto la creazione di un sottogruppo per rendere più veloce il lavoro. Tra sperimentazioni, laboratori e seminari continua l’iniziativa, con decine di incontri formativi, tesa, dice Pala, “a preparare le scuole per i bambini”.

Intanto di recente è stato assegnato l’affidamento quadriennale dei servizi per l’infanzia, per cui il Comune spenderà oltre 16 milioni di euro. “800mila euro in più rispetto al precedente- è stato detto- per l’aumento delle spese di manodopera”.

© Riproduzione riservata