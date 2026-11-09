A seguito degli interventi di riqualificazione dell'acquedotto diramazione Chiaramonti e Laerru, nelle giornate di giovedì 12 e martedì 17 novembre 2026 i tecnici di Abbanoa eseguiranno le prove di collaudo di un tratto della nuova condotta adduttrice al serbatoio Sa Frana, nel Comune di Laerru.

L’intervento ha riguardato un punto particolarmente critico dell’acquedotto dove si erano registrate diverse rotture. I tecnici del Gestore hanno quindi programmato la sostituzione integrale. I lavori sono stati realizzati negli ultimi mesi e per evitare disservizi all’utenza era stata installata una condotta provvisoria di by-pass che ha garantito l’alimentazione del serbatoio di Laerru durante le fasi del cantiere.

In entrambe le giornate di giovedì e martedì prossimi, le operazioni di collaudo si terranno tra le 8 e le 16. Per consentirne l'esecuzione di questi lavori, si renderà necessario sospendere l'approvvigionamento idrico al serbatoio. L'erogazione all'utenza sarà comunque garantita dalle scorte accumulate.

Eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi nel primo pomeriggio nella zona più alta dell’abitato, ma il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.

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