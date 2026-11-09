Putifigari si conferma capitale della micologia nel nord Sardegna. Si è chiusa con un grande successo di pubblico la 41ª edizione della Mostra Micologica del Capo di Sopra, che nel fine settimana ha trasformato il piccolo centro del Coros in un vivace laboratorio a cielo aperto, tra biodiversità, cultura, tradizioni popolari e gastronomia. A suggellare la manifestazione, il bagno di folla per i concerti di Moses Concas e dei Modena City Ramblers, che hanno fatto ballare il pubblico nel Parco giardino di via Umberto.

Un programma ricco e articolato, capace di coinvolgere visitatori di tutte le età. Al centro della manifestazione, come da tradizione, l'esposizione micologica curata dall'Associazione Micologica Sarda e dall'Agenzia Forestas, con numerose specie di funghi catalogate e illustrate al pubblico. Grande interesse anche per il percorso Arti e Mestieri, tra le vie del centro storico, con dimostrazioni artigianali, prodotti tipici e degustazioni.

IL PROGRAMMA – La giornata inaugurale di sabato si è aperta con il trekking Il sentiero dei funghi, seguito dal convegno scientifico Funghi mediterranei e cambiamento climatico, ospitato nell'Auditorium comunale. Un'occasione di approfondimento sui temi della biodiversità, della salvaguardia degli ecosistemi e delle trasformazioni ambientali. Alla cerimonia del taglio del nastro, accanto alla sindaca Antonella Contini, hanno partecipato gli assessori regionali Franco Cuccureddu e Desiré Manca, il vicepresidente del Consiglio regionale Aldo Salaris, il sindaco della Città metropolitana di Sassari Giuseppe Mascia e i consiglieri regionali Valdo Di Nolfo e Antonio Sau. Ad accompagnare l'inaugurazione, le esibizioni del coro S'Ena Frisca e del Gruppo Folk di Putifigari. Domenica il paese si è animato fin dal mattino con laboratori scientifici, esperienze immersive e dimostrazioni degli antichi mestieri.

Particolarmente apprezzate le attività dedicate all'apicoltura, con l'utilizzo di visori, la preparazione del formaggio, i laboratori erboristici e quelli dedicati alla pasta tradizionale, compresa la lavorazione di su filindeu nugoresu. Spazio anche alla vestizione dell'abito tradizionale di Putifigari e alle attività per bambini, tra giochi in legno, Lego e scacchi. Tra gli appuntamenti più seguiti, la tradizionale sagra del porcino e del porcetto, organizzata dalla Pro Loco, che ha richiamato numerosi visitatori. Non sono mancati i cooking show e gli spettacoli musicali, con le esibizioni di Mamma li Turchi, I Tremendi, AplusF, Luca Tilocca e i Songwriters e dell'Associazione Il Sorriso. Il momento culminante è arrivato con il doppio concerto di Moses Concas e dei Modena City Ramblers, protagonisti di un finale travolgente che ha trasformato il parco in una grande festa collettiva.

Soddisfazione è stata espressa dall'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Antonella Contini, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e volontari, determinante per la crescita di una manifestazione diventata ormai un punto di riferimento nel panorama regionale. Un risultato reso possibile grazie al lavoro delle numerose realtà associative locali, con il sostegno della Fondazione di Sardegna, della Regione Sardegna e dell'Agenzia Forestas.

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