L'Info Point del Comune di Stintino si conferma tra le migliori eccellenze regionali, conquistando il 𝟕° posto assoluto nella graduatoria regionale dell'indagine indipendente Mystery informazioni turistiche – Sardegna 2026 ("Il Viaggio di Sabine"), promossa dall'associazione Extra e realizzata da Lynx. L'indagine ha messo alla prova 25 uffici turistici dell'isola valutando prontezza, qualità della risposta, gestione linguistica e capacità di accompagnare i turisti internazionali alla scoperta del territorio. Con un punteggio di 55 punti su 70, Stintino si inserisce nel ristretto gruppo dei 7 uffici "Campioni" per tempistica, completezza e preparazione.

Il commento dell'assessora al Turismo Marta Diana: «Questo risultato conferma che l'accoglienza di qualità è il vero valore aggiunto per il nostro paese. Investire nella professionalità, nell'ascolto e nei servizi di informazione significa offrire ai visitatori un'esperienza eccellente sin dal loro arrivo. Un sentito ringraziamento alla società gestrice Vaalch Srl e a tutti gli operatori del nostro Info Point: la loro presenza quotidiana, la formazione continua e la passione per il territorio sono la prima e più importante cartolina di benvenuto per chi sceglie Stintino!»

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