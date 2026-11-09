Sassari, il carcere rimane senz'acquaIntervengono i vigili del fuoco, la situazione torna alla normalità dopo diverse ore
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Carcere di Bancali senz’acqua per alcune ore. A darne notizia i sindacati Consipe, Cnpp e Uspp informando come l’acqua, stamattina, uscisse di colore marrone per poi non venire più erogata.
Le ultime notizie riferiscono su un rifornimento idrico avvenuto in serata grazie ai vigili del fuoco. «È semplicemente inaccettabile - ha dichiarato Roberto Melis, segretario nazionale del Consipe- che donne e uomini della Polizia Penitenziaria debbano trovarsi ad affrontare una situazione del genere».