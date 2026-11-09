Prosegue al Teatro Astra “Occhio Orecchio Cuore”, la nuova rassegna, realizzata sotto l'egida della compagnia La botte e il Cilindro con il sostegno della Fondazione di Sardegna, che propone nuove scritture sceniche, poesia, letteratura, immagine e musica. L’11 novembre alle 20.30 va in scena al Teatro Astra di Sassari "Famiglia, dalla storia del Barone".

La pièce è proposta dalla compagnia La Luna del Pomeriggio. Testo e regia sono di Simone Gelsomino. Sul palco Ignazio Chessa, Antonella Masala, Chiara Murru e Lello Olivieri.

Lo spettacolo nasce dall’universo di Italo Calvino e dal suo romanzo "Il barone rampante", ma cambia radicalmente prospettiva: lo sguardo non è rivolto a Cosimo, che sceglie di vivere sugli alberi, ma alla famiglia rimasta a terra. Da qui prende forma una riflessione sulla famiglia come luogo ambivalente, insieme guscio di protezione, affetto e tenerezza e spazio nel quale possono trasmettersi traumi, mancanze e rinunce.

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