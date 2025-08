Sabato 9 agosto la città di Sorso si prepara per l’evento centrale, “Calici di Stelle 2025”: “Notte di vino, note di stelle", con il ritorno dello spazio di osservazione delle stelle guidato dalla Società astronomica Turritana.

L’evento itinerante coinvolgerà le vie del centro storico e gli angoli più suggestivi della città con un percorso del gusto, arricchito da intrattenimento musicale e artistico. La serata si aprirà alle 20.30 con il tradizionale brindisi inaugurale nella corte del Palazzo Baronale, con il sindaco Fabrizio Demelas, l’amministrazione comunale tutta, e alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

Il momento sarà accompagnato dalle voci del Coro Polifonico Santa Croce, e dalla sfilata firmata dalle stiliste Antonella Fini e Paola Sartirio, che porteranno in passerella le loro collezioni. In chiusura, alle 20:45, la performance del musicista Valerio Battaglia. Avrà così inizio lo spettacolo diffuso, che vedrà le band esibirsi in diversi punti della città. dal piazzale della Stazione al distributore Esso, passando per via Ciusa, corso Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi, piazza Marginesu, il Palazzo Baronale, piazza Cavour, via Marconi, piazza Sant'Agostino, piazza Bonfigli, viale Umberto e piazza San Pantaleo.

Il centro della città sarà impreziosito dalle installazioni artistiche realizzate dai bambini e dal personale della Biblioteca comunale. Le cantine Lungo il percorso saranno posizionati gli stand delle sei cantine protagoniste di questa edizione. Con il carnet di degustazione si potranno gustare i vini della Cantina Sorso Sennori, Corona Ruja, Cantina Nuraghe Crabioni, Azienda vitivinicola Schintu, e Tenute Dettori.

© Riproduzione riservata