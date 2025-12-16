Una donna di 56 anni, residente a Illorai, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 129, all’altezza del bivio per Iscras.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la carreggiata per raggiungere un locale quando è stata improvvisamente travolta da un’auto in transito. L’impatto è stato violentissimo e non le ha lasciato scampo: la 56enne è morta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

