La magia delle festività avvolge Alghero con Nasse in Luce, la nuova installazione sospesa nata dal concept “Alghero Veste Marras”.

Antonio Marras trasforma l’antico attrezzo da pesca in un dispositivo poetico: da strumento di cattura a telaio luminoso. Dentro ogni nassa, frammenti di corallo non come oggetto commerciale, ma come eco del fondale marino. L’opera è anche il frutto di una collaborazione autentica tra la città e il Liceo Artistico “F. Costantino”.

Antonio Marras, insieme alla moglie Patrizia, continua a offrire ad Alghero visioni straordinarie. A coordinare la regia estetica è il flower designer Tonino Serra, che ha guidato una masterclass coinvolgendo una trentina di studenti delle classi di Grafica e Architettura e Ambiente.

Le fasi di lavoro si sono svolte al Liceo Artistico sotto la guida di Lucia Naitana, che ha accompagnato la progettazione e la realizzazione, mentre alla comunicazione visiva hanno collaborato Giorgio Donini e Silvia Borghetto.

