Nasse in Luce, l'installazione targata Marras accende il Natale alghereseLo stilista trasforma l’antico attrezzo da pesca in un dispositivo poetico: da strumento di cattura a telaio luminoso
La magia delle festività avvolge Alghero con Nasse in Luce, la nuova installazione sospesa nata dal concept “Alghero Veste Marras”.
Antonio Marras trasforma l’antico attrezzo da pesca in un dispositivo poetico: da strumento di cattura a telaio luminoso. Dentro ogni nassa, frammenti di corallo non come oggetto commerciale, ma come eco del fondale marino. L’opera è anche il frutto di una collaborazione autentica tra la città e il Liceo Artistico “F. Costantino”.
Antonio Marras, insieme alla moglie Patrizia, continua a offrire ad Alghero visioni straordinarie. A coordinare la regia estetica è il flower designer Tonino Serra, che ha guidato una masterclass coinvolgendo una trentina di studenti delle classi di Grafica e Architettura e Ambiente.
Le fasi di lavoro si sono svolte al Liceo Artistico sotto la guida di Lucia Naitana, che ha accompagnato la progettazione e la realizzazione, mentre alla comunicazione visiva hanno collaborato Giorgio Donini e Silvia Borghetto.