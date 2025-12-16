Le stelle di Natale sono quelle della musica internazionale. Lo scopo è raccogliere soldi da destinare in beneficenza. Giovedì alle 20 il Conservatorio di Sassari ospita “Concerto di Natale”.

Sotto la direzione artistica di Irene Dore saliranno sul palco artisti di caratura internazionale: il tenore Matteo Desole, il soprano Ilina Mitrevska, al pianoforte Kseniia Nikitina, insieme al coro di voci bianche Lolek Vocal Ensemble diretto da Barbara Agnello.

Il concerto, organizzato dal Rotary Club di Sassari Nord, Distretto 2080, e dalle associazioni ARS Aurelia e Intrecci Culturali, nasce anche con uno scopo concreto: una raccolta fondi da destinare in beneficenza. L’idea è quella di provare a regalare un sorriso, anche piccolo, a chi cammina nel deserto delle guerre sparse per il mondo, a chi non ha un pallone per giocare, un panino da mordere, denti per sorridere.

Sul palco ci saranno anche i ragazzi delle scuole medie di San Donato, che hanno scritto lettere per i bambini di Gaza. All’interno del concerto è previsto un reading interpretato da Marta Pedoni e Giampaolo Cassitta, che ha curato i testi.

