Vertenza storica per la zona industriale di Porto Torres: il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato da Eni Rewind contro la sentenza del Tar per la Sardegna sulle aree industriali da anni improduttive, riacquistate dal Consorzio industriale provinciale di Sassari.
Il giudice ha ha confermato con sentenza la legittimità della procedura di retrocessione avviata due anni fa dall’Ente consortile, ed ha respinto la richiesta di annullamento di tale provvedimento che potrebbe cambiare lo sviluppo futuro di un’area da tempo dismessa.
Inoltre ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento della Regione che aveva ammesso nella graduatoria la società Nuove Tecniche Energie del gruppo francese per la costruzione di un impianto fotovoltaico con connessa produzione di idrogeno.
Un passaggio che segna nuovi scenari, con possibilità di sviluppo per il territorio, un piano condiviso dal Comune di Porto Torres e che conferma il ruolo centrale del Consorzio industriale nella programmazione strategica per lo sviluppo economico territoriale.
L’obiettivo è dare spazio a nuove intraprese con la riqualificazione del porto industriale, la realizzazione di una nuova banchina tra la diga foranea e il pontile secchi, progetto già condiviso con l’Autorità di sistema portuale. Inoltre nei vari spazi retro portuali si potranno sviluppare attività, quali la cantieristica navale, hub per la logistica dei trasporti e le attività della economia del mare.