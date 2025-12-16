Due giorni per approfondire l'offerta formativa, i servizi e le opportunità che propone l’Università degli Studi di Sassari. Domani e giovedì, dalle 9.30, l'ateneo sassarese sarà protagonista al “Salone dello Studente” in programma negli spazi di Promocamera a Sassari, in via Predda Niedda 18.

La manifestazione itinerante, promossa su tutto il territorio nazionale da Campus, si pone l'obiettivo di illustrare le opportunità di formazione e lavoro post-diploma.

L’Ateneo turritano presenterà in mattinata presso il proprio stand istituzionale tutti i dipartimenti: a rotazione, si potranno conoscere i corsi di Agraria, Architettura, Design e Urbanistica, Ingegneria, Scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali, Scienze economiche e aziendali, Giurisprudenza, Medicina, Chirurgia e Farmacia, Medicina Veterinaria, Scienze umanistiche e sociali, Storia, Scienze dell’uomo e della formazione. Verranno poi illustrati i servizi per gli studenti, le opportunità di tirocinio, ricerca e inserimento nel mondo del lavoro. Si replica giovedì, sempre dalle 9.30 alle 13.30.

Da segnalare nella sala azzurra di Promocamera domani alle 10.45 e il giorno dopo alle 10.10 la presentazione completa dell’ateneo, dei suoi servizi e dei suoi corsi, a cura dell’Ufficio orientamento e servizi agli studenti dell’Università di Sassari. Parteciperanno anche alcuni tutor delle Relazioni internazionali, che presenteranno le possibilità di mobilità internazionale e i corsi di lingua del CLA (Centro linguistico di Ateneo). Famiglie, ragazzi e ragazze potranno fare domande e ricevere risposte ai dubbi che spesso accompagnano una scelta strategica come quella del percorso universitario.

La partecipazione al Salone dello Studente è gratuita ma richiede l'iscrizione tramite app CampusHub, che consente anche di prenotare gli incontri in sala e di scaricare l’attestato PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) al termine dell’evento.

