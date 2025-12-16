Per settimane nel 2023 il titolare extracomunitario di una attività di ristorazione nel centro di Sassari era stato preso di mira da giovani e giovanissimi. Che ordinavano il kebab e le altre pietanze, consumavano e non pagavano.

E quando il 43enne osava chiedere qualcosa veniva malmenato dal branco che, in una occasione, aveva anche preso il registratore di cassa del locale buttandolo per terra.

Continui episodi di violenza che hanno raggiunto il culmine due anni fa, quando diversi minorenni e un 19enne avevano, secondo le accuse, picchiato brutalmente il ristoratore procurandogli un trauma cranico e uno al torace.

In seguito all’ennesima aggressione l’uomo ha deciso di denunciare e, nei giorni scorsi, si è aperto in tribunale, davanti alla giudice Antonietta Crobu, il processo a carico di un 19enne che dovrà rispondere di lesioni aggravate. I minorenni invece, che avrebbero partecipato all’assalto, verranno giudicati in altri procedimenti nel tribunale dei minori. Ad assistere la parte offesa, costituitasi parte civile, è l’avvocato Salvatore Carlo Castronuovo.

