Il Gremio dei Viandanti di Sassari sarà ricevuto da Papa Leone XIV, nella giornata di domani, in Vaticano. Si tratta di un ritorno dopo l’incontro del 4 giugno 2017 quando Papa Francesco aveva chiesto di poter venerare il simulacro di Nostra Signora di Buon Cammino tanto amato dai sassaresi.

La delegazione dei Viandanti si presenterà con gli abiti di gran gala e sarà accompagnata da Fabio Madau, presidente dell’Intergremio, e dall’assessora Maria Francesca Fantato in rappresentanza del sindaco metropolitano. L’occasione sarà utile per rinsaldare i rapporti tra il Vaticano e l’antico sodalizio devoto a Nostra Signora del Buon Cammino.

L’udienza è stata richiesta alcuni mesi fa sia dal Gremio che dall’amministratore diocesano monsignor Antonio Tamponi, che rimarrà però in città trattenuto da impegni pastorali e istituzionali. La corporazione consegnerà un dono a nome di tutta la città al Pontefice, agostiniano come agostiniana è la Confraria di BuonCammino fondata dai figli di S. Agostino nel 1477.

Sarà anche presente il sindaco di Muros, Federico Tolu, per via della devozione che accomuna il paese al Gremio. I marchesi di Montemuros, sempre vissuti a Sassari, donarono al Gremio il simulacro nel 1886. Per questo sarà presente la loro discendente Laura Manunta Martinez.

