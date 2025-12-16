Formazione per dirigenti sanitari, ecco gli attestatiSono 102 le persone che hanno frequentato i corsi dell'Università di Sassari
È una figura professionale strategia per il futuro del settore: il dirigente di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Giovedì alle 16.30 nell' Aula Magna dell'Università di Sassari si svolgerà la cerimonia di consegna degli attestati dei corsisti e corsiste che hanno completato il percorso di formazione manageriale.
Il corso, organizzato per l’annualità 2024/2025, ha consentito a 102 persone (48 donne e 54 uomini) di ottenere il titolo necessario per l’assunzione degli incarichi di direzione nelle strutture complesse del settore sanitario.
Le attività didattiche sono state erogate grazie alla collaborazione tra i Dipartimenti di Scienze economiche e aziendali e di Medicina, Chirurgia e Farmacia dell’Ateneo sassarese, in applicazione di un accordo tra l’Università di Sassari e la Regione Sardegna.
All’evento interverranno il Magnifico Rettore Gavino Mariotti, la direttrice del corso, Lucia Giovanelli, e il responsabile didattico del corso, Antonio Alfredo Azara.