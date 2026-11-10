Sassari, paura sulla provinciale 57: 19enne si ribalta con l'autoLo schianto poco distante dalla strada che porta alla centrale di Fiume Santo, il giovane è stato portato in ospedale
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19enne si ribalta con la propria auto mentre guidava in direzione di Sassari. L'incidente si è verificato intorno all'ora di pranzo quando il giovane stava percorrendo la Sp57 poco distante dalla strada che porta alla centrale di Fiume Santo.
Per cause in corso di accertamento la Ford Fiesta guidata dal 19enne si è cappottata finendo sul lato opposto a quello di marcia. Sul posto l'ambulanza del 118 che ha condotto il ragazzo al pronto soccorso in codice rosso per dinamica.
A occuparsi degli accertamenti gli agenti della polizia locale.