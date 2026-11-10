L’amministrazione comunale di Stintino ha presentato ufficialmente l’atteso progetto dedicato alla riqualificazione delle borgate, concepite come parte integrante e nodi strategici di una rete territoriale unica.

L'intervento vedrà la rigenerazione delle piazze e degli spazi pubblici di quattro borgate chiave del territorio stintinese: Pozzo San Nicola, Ezzi Mannu, Nodigheddu ed Ercoli. Il piano è stato concepito per restituire centralità a queste aree, migliorare la vivibilità per i residenti e potenziare l’accoglienza turistica. L’iniziativa si inserisce in una visione organica che punta a promuovere un turismo lento ed esperienziale. Le borgate diventano così veri e propri snodi territoriali: punti d'incontro strategici dove chi si sposta sul territorio, ad esempio dopo una biciclettata, può fermarsi per riposare, ricaricarsi e godere di un clima accogliente.

L'obiettivo è dotare il territorio di spazi funzionali in cui la tutela dell'ambiente si sposa con i servizitecnologici moderni. Il piano di restyling si articola in una serie di opere di decoro urbano ed efficientamento funzionale: rifunzionalizzazione e arredo urbano: Creazione di nuove aree ombreggiate dotate di tettoie, piantumazione di spazi verdi e installazione di nuove sedute e panchine pensate per favorire la sosta, la socialità e il relax. Inoltre sono previsti servizi Hi-Tech e Mobilità Dolce: Installazione di stazioni di ricarica per dispositivi elettronici e smartphone, affiancate da colonnine dedicate alla ricarica delle biciclette elettriche (e-bike), a supporto della mobilità sostenibile.

Contestualmente alla presentazione pubblica tenutasi a Pozzo San Nicola, sono stati illustrati i render ed elaborati progettuali principali dei quattro interventi previsti per ciascuna borgata. «Si tratta di un intervento di primaria importanza, in totale coerenza con la nostra visione del territorio stintinese. Le borgate di Pozzo San Nicola, Ezzi Mannu, Nodigheddu ed Ercoli rappresentano tasselli fondamentali del nostro paesaggio e snodi strategici per la fruizione del territorio. Vogliamo rispondere in modo concreto ai bisogni di un turismo lento ed esperienziale, offrendo ai nostri ospiti e ai nostri cittadini non semplici punti di ristoro tecnico, ma veri e propri spazi di riposo e sosta. Chi percorre il nostro territorio, magari dopo un'escursione in bici, troverà in queste piazze luoghi accoglienti dove fermarsi e rigenerarsi. Questo progetto integra l'abbellimento del verde con tecnologie moderne, aumentando la qualità della vita dei residenti e migliorando l'accoglienza durante tutto l'anno».

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