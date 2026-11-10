«Risposte certe su assunzioni e progressioni professionali a Forestas». Le chiede Pietro Pedoni, consigliere comunale di Sassari, componente del Coordinamento provinciale e del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia.

«Ciò che è accaduto riguardo la situazione delle risorse destinate al rafforzamento dell’organico dell’Agenzia Regionale Forestas e per le progressioni professionali - dichiara- merita trasparenza, attenzione e soprattutto chiarezza, per evitare che, ancora una volta, a pagare il prezzo di difficoltà amministrative non siano i lavoratori e quindi i nostri territori».

Secondo il meloniano i 32 milioni di euro, destinati alla copertura previdenziale, dopo il passaggio al ruolo regionale dei dipendenti di Forestas e che l’Inps ha dichiarato non più necessari, devono essere impiegati per continuare nel percorso di rafforzamento dell’Agenzia. La soluzione, sottolinea, non spetta alla Regione, con spiegazioni d’impronta burocratica, ma è invece necessaria una iniziativa legislativa per l’uso della spesa.

«Come rappresentante politico – aggiunge Pedoni - voglio esprimere poi solidarietà a tutti i colleghi dipendenti, che dopo la delusione per la mancanza delle risorse, sono stati oggetto di offese gratuite da parte di chi evidentemente non conosce la realtà dell’Agenzia e soprattutto la sua storia. Ma anche il sacrificio dei suoi dipendenti e le difficoltà che il personale affronta spesso, nello svolgimento di un servizio fondamentale per tutta la comunità della nostra isola».

L'esponente di FdI ricorda poi l’età media, piuttosto alta, del personale e l’importanza delle assunzioni previste, anche in chiave di ricambio generazionale e investimento sulla sicurezza. «Non assumere oggi significa rischiare di trovarsi domani, con un organico sempre più anziano, numericamente insufficiente e maggiormente esposto alle difficoltà operative», chiosa.

E insiste poi sulle progressioni professionali che non sono «dei meri privilegi o concessioni da rinnovare a ogni passaggio amministrativo, ma fattore che incide sulla valorizzazione del personale, del riconoscimento delle competenze e quindi di crescita».

«Quanto denunciato dai sindacati, sulle criticità che sono state evidenziate sulla copertura finanziaria prevista e per ora non più disponibile- concludono Pietro Pedoni- impongono una verifica seria su quello che è successo delle risorse, con l’individuazione di soluzioni che permettano all’Agenzia di continuare nel percorso di rinnovamento e di riorganizzazione senza lasciare nessuno indietro».

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