Passeggiata ecologica alla necropoli di Su Crocifissu Mannu, sito riconosciuto patrimonio dell'Unesco nel comune di Porto Torres.

L’appuntamento è per domenica 15 novembre con l'associazione Plastic Free Sardegna organizzatrice dell’evento, un'attività di Clean Up nel sito archeologico tra i più visitati nel territorio. Il ritrovo è alle ore 15, all'ingresso del sito archeologico.

L'iniziativa, patrocinata dall'Amministrazione comunale, ha l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell'ambiente e alla tutela del territorio, promuovendo comportamenti responsabili e contribuendo concretamente a liberare la natura dalla plastica e dai rifiuti abbandonati.

Un'occasione per prendersi cura dell'ambiente e valorizzare uno dei luoghi più importanti del patrimonio archeologico turritano. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.

Il sito è interessato da un progetto di riqualificazione, conservazione e valorizzazione per il miglioramento della accessibilità, con delimitazione e realizzazione di un'area di sosta per le auto, oltre alla cartellonista per un totale di circa 625mila euro.

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