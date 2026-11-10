Operazione di emergenza nella zona industriale di Porto Torres. Un operaio è rimasto bloccato in quota mentre effettuava un intervento di manutenzione su un impianto industriale.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres, intervenuta in via Marco Polo per prestare soccorso.

L’operatore stava effettuando delle manutenzioni su un serbatoio posizionato sopra un edificio, raggiunto attraverso l’utilizzo del cestello. Improvvisamente si è trovato in difficoltà ed è rimasto bloccato in quota.

Oltre agli uomini e ai mezzi del distaccamento è stata inviata l'autoscala dalla comando centrale di Sassari per facilitare le operazioni di salvataggio. Due operatori dei caschi rossi, una volta arrivati alla quota dell'operaio, lo hanno aiutato a salire sul cestello dell’autoscala per essere portato a terra in salvo. Per fortuna l’uomo non è rimasto ferito.

© Riproduzione riservata