Una zona tranquilla di Sassari. Via Ortobene, nel quartiere di Sant’Orsola, si trova a pochi metri di distanza da via Sette Fratelli dove, la scorsa settimana, una signora 85enne è stata aggredita e derubata di soldi e gioielli.

«Mai successo nulla del genere qui», dichiara Giuseppe Dettori, gestore insieme al figlio Davide del bar omonimo sulla strada. E può parlare a ragion veduta in questo senso perché il locale, un presidio dell’area, è nato il 1° febbraio 1998, ricevendo la benedizione da ben due sacerdoti.

Ultima tappa del 58enne nato a Enschede, nei Paesi Bassi. «Mio padre era di Bono, mia mamma di Siligo e alla fine sono venuto qui», ricorda. Rientrando da bambino a Siligo dove vive in modo traumatico, dal punto di vista culinario, il cambio di latitudine: «Chiedevo il ketchup e mi davano la passata di pomodoro».

Poi l’inizio da barista, appena 14enne, nel locale del padre a Sassari nel rione di Latte Dolce e, infine, il trasferimento a Sant’Orsola. «C’era una parrucchiera e poco altro e, al tempo, la strada era sterrata. Case poche», riavvolge il nastro della memoria. Adesso il quartiere è esploso, conta 6500 abitanti, dividendosi in nord e sud e, proprio in via Ortobene, e strade limitrofe, si innalzano una distesa di palazzi perlopiù sorti da cooperative. Il bar resta sempre lì, punto di riferimento e connotato da un’aura british, grazie agli interni lignei simil-pub e con un modello di cabina telefonica, vicino al bancone, dove campeggia la scritta telephone e dentro, al posto della cornetta, vi sono pile di libri.

«I primi che ho messo sono stati due fumetti di Dylan Dog, poi si è riempita. Ognuno può prendere i volumi, leggerli, portarne degli altri», spiega. Tutto in relax come è distesa l’atmosfera dentro e fuori l’attività, molto diversa da quella di una settimana fa, con le sirene della polizia di Stato a poca distanza.

Giuseppe e Davide assicurano di non aver mai avuto problemi: «Non abbiamo nemici. Ci facciamo voler bene». Anche perché la loro presenza si fa sentire nell’ambito sociale grazie alla promozione del progetto di una squadra di calcio, l’Asd Sant’Orsola che, nata tre anni fa, avvicina allo sport i giovani del quartiere. «Il fatto che giochino a calcio - sottolinea Giuseppe - li allontana dai pericoli della strada».

Intanto Davide medita di ampliare il bar: «Vorrei portare il suo nome anche in altre zone». Senza dimenticare il locale di via Ortobene, nato in una fase pionieristica e ora punto fermo.

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