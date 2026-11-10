Alghero, paura per l’incendio in uno scantinatoÈ accaduto in via Manca, immediata l’azione dei vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo
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Principio di incendio questa mattina ad Alghero, nello scantinato di un palazzo in via Manca. L’allarme è scattato intorno alle 11.30 e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino.
Grazie alla rapidità dell’intervento, i pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo, impedendo che le fiamme si propagassero agli altri locali dell’edificio, con conseguenze potenzialmente più gravi.
Una volta domato l’incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di bonifica e alla messa in sicurezza degli ambienti. Non si registrano feriti.
Restano ancora da accertare le cause che hanno provocato il principio di incendio. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.