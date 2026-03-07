Saranno davanti al gip mercoledì prossimo le 4 educatrici accusate di maltrattamenti all’interno di una comunità della struttura “Il Rifugio Gesù Bambino” in viale Mameli, a Sassari. Uno spazio, diverso da quello della scuola d'infanzia, dove venivano accolti minori con disabilità. Insieme a loro una quinta dipendente, su cui pende invece la contestazione di abuso di mezzi di correzione.

Le quattro, difese dagli avvocati Mariano Mameli, Martina Salaris, Umberto Carboni e Marco Palmieri, si presenteranno davanti al giudice Giuseppe Grotteria, e al pm Ermanno Cattaneo, per l’interrogatorio di garanzia. Al momento sono destinatarie di altrettanti provvedimenti cautelari in cui il giudice ha disposto il “divieto di esercitare la professione di educatrice con inibizione delle attività ad essa inerenti”.

Secondo le accuse dell’inchiesta, condotta dalla squadra mobile della polizia di Stato, avrebbero maltrattato quattro minori con spettro autistico, forse fisicamente, anche se si tratta di indiscrezioni in attesa di conferma. E, considerato che i legali non hanno ancora avuto modo di studiare le carte dell’indagine, si attendono ulteriori sviluppi.

