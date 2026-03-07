A Ossi il Festival “Giovani risonanze”: riflessioni sull’8 MarzoUn’occasione per riflettere sul ruolo delle donne nella società e sulle sfide ancora aperte verso una piena parità di opportunità
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Palazzo Baronale di Ossi ospiterà l’appuntamento con il Festival Giovani Risonanze – Seconda edizione, un momento di incontro tra musica e riflessione.
Domenica 8 marzo alle ore 19.30 l’iniziativa che ha al centro dell’incontro il tema “Oltre il soffitto di cristallo”, un’occasione per riflettere sul ruolo delle donne nella società e sulle sfide ancora aperte verso una piena parità di opportunità.
Una riflessione sulla necessità di garantire più diritti per tutte le donne nell'ambito degli affetti e della vita professionale. In particolare l'attenzione è rivolta al suo ruolo all'interno della famiglia, riconoscendo il diritto a dedicarsi al proprio lavoro fuori dalle mura di casa, una posizione ancora poco rispettata.
Occorre riconvertire il paradigma dominante e riconoscere il ruolo dal punto di vista economico svolto anche attraverso la funzione di caregiver. La serata sarà accompagnata da momenti musicali dei musicBellu, Sirigu e Beccu e dagli interventi di Simona Fois, Beatrice Podda e Giulia Biddau.