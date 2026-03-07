Ieri la notizia a Sassari di 4 educatrici indagate per maltrattamenti contro altrettanti bambini disabili con spettro autistico e oggi arriva il comunicato della struttura. Il Rifugio Gesù Bambino di viale Mameli fa alcune precisazioni rispetto a quanto appreso dalla inchiesta in corso della polizia di Stato. Ricordando che lo stesso “Rifugio” è parte lesa nella vicenda ed è composto da “corpi” diversi.

“Non è mai stato informato - si riporta in una nota in relazione al Rifugio - dell’esistenza di alcuna indagine in corso fino alla notifica ricevuta nella mattina del 5 marzo”.

“Si precisa inoltre che le persone attualmente indagate non sono più in carico e di conseguenza non fanno più parte della comunità oggetto di indagine”. Per preservare l’onorabilità dell’istituto si riferisce: “Desideriamo inoltre sottolineare con fermezza che non risulta alcuna insegnante tra le persone indagate”.

“Al momento - si conclude il comunicato - non siamo nelle condizioni di fornire ulteriori dettagli, non essendone a conoscenza. Ribadiamo tuttavia la nostra piena fiducia nell’operato della magistratura e la massima disponibilità a collaborare con le autorità competenti”.

