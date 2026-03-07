Il Comune di Codrongianos rafforza la propria strategia di valorizzazione culturale e turistica puntando su un percorso integrato che unisce tradizione religiosa, patrimonio storico e fruizione culturale. Dopo l’imponente progetto di rigenerazione culturale avviata col bando sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dal “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Investimento “Attrattività dei borghi storici”, l'amministrazione comunale incassa i primi risultati.

Il Comune ha deciso di raccontare questo percorso, mostrando i risultati raggiunti, durante la più grande festa di Codrongianos, la Santissima Trinità di Saccargia, in programma il 31 maggio. Non un evento ma un cartellone di eventi in quattro giornate in cui il paese presenta i traguardi raggiunti: da un lato il progetto PNRR che ha consentito di intervenire in maniera significativa a questa visione integrata capace di collegare luoghi simbolo, contenuti storici e servizi culturali, che si concretizzeranno nella riapertura del Museo Ce.Do.C. – Centro di Documentazione Codrongianos, interessato da interventi di riqualificazione e potenziamento degli spazi e dei contenuti espositivi ( grazie alla concessione di nuove opere da parte della Parrocchia e dall’Arcidiocesi di Sassari ), dall’altro la festa vera e propria che grazie ad un rinnovato accordo con il locale Comitato dei festeggiamenti della Santissima Trinità di Saccargia 2026 e con la Proloco, si arricchisce di momenti conviviali ed eventi.

La riqualificazione del Ce.Do.C. consentirà inoltre la concreta attivazione di un circuito museale integrato con la Basilica di Saccargia, atteso da anni, pensato per offrire ai visitatori un’esperienza culturale completa che unisca la dimensione storico-artistica del complesso monumentale con la narrazione del territorio, della comunità e delle tradizioni locali. L’integrazione tra i due poli culturali mira a rafforzare la permanenza dei visitatori, incentivare il turismo culturale e generare ricadute positive per le attività economiche locali.

