Chiude l'ambulatorio di Fertilia? Il Condav protestaIl servizio, attivo dal 2024, è molto utilizzato e ogni mese accoglie mediamente tra le 150 e le 160 persone
È allarme per la possibile chiusura dell’ambulatorio infermieristico di Fertilia e il trasferimento del servizio alla Casa della Salute di via degli Orti ad Alghero.
Nella borgata a protestare è anche il Condav, il Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino, che nel territorio è rappresentato da Elisabetta Cambule.
C’è grande preoccupazione infatti per il rischio di perdere un importante presidio sanitario a Fertilia, perché danneggerebbe anche i residenti dell’agro.
Il servizio, attivo dal 2024, è molto utilizzato e ogni mese accoglie mediamente tra le 150 e le 160 persone.