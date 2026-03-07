La Pasquetta ad Alghero si accende con la grande musica dal vivo. A partire dalle 16, Piazza Sulis ospiterà un evento promosso dalla Fondazione Alghero con protagonisti Nomadi e Istentales, insieme alla partecipazione straordinaria di Dolcenera.

Un pomeriggio di festa pensato per residenti e visitatori del ponte pasquale, che unirà generazioni e stili musicali diversi: la storia della musica italiana dei Nomadi, band con oltre sessant’anni di carriera, e l’energia identitaria degli Istentales, tra i gruppi più rappresentativi della scena sarda contemporanea.

Ad Alghero sarà presentato anche “Promesse Mascherate”, il nuovo brano nato dalla collaborazione tra Istentales e Dolcenera, dedicato al tema dei femminicidi e realizzato con importanti partecipazioni artistiche, tra cui Roberto Vecchioni, Elio e le Storie Tese e Paolo Fresu. «Alghero vuole vivere una Pasquetta di grande musica e partecipazione popolare», sottolinea il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, evidenziando come eventi di questo tipo contribuiscano ad animare la città e rafforzarne l’attrattività turistica anche in primavera. Il concerto rientra nel calendario di appuntamenti primaverili pensati per valorizzare la Riviera del Corallo come destinazione viva e accogliente tutto l’anno.

