Morte per arresto cardiaco a Chiaramonti.

Stamattina una donna di circa 60 anni ha accusato un malore e sono stati allertati i soccorsi. Il 118 ha fatto arrivare in paese l’elisoccorso e sul posto sono intervenuti pure i carabinieri per dare aiuto.

Il personale sanitario, inclusa la guardia medica, ha tentato a lungo, per quasi un’ora, di rianimare la signora ma, purtroppo, non c’è stato niente da fare.

