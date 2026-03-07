il dramma
Chiaramonti, donna colpita da infarto: inutili i disperati tentativi di salvarlaI soccorritori hanno provato per quasi un’ora a rianimare la vittima, una 60enne, purtroppo invano
Morte per arresto cardiaco a Chiaramonti.
Stamattina una donna di circa 60 anni ha accusato un malore e sono stati allertati i soccorsi. Il 118 ha fatto arrivare in paese l’elisoccorso e sul posto sono intervenuti pure i carabinieri per dare aiuto.
Il personale sanitario, inclusa la guardia medica, ha tentato a lungo, per quasi un’ora, di rianimare la signora ma, purtroppo, non c’è stato niente da fare.
